Covid, altri 184 casi in Puglia. Record di tamponi. Bimbo positivo in una scuola elementare

Sono 184 i nuovi casi positivi al Covid 19 registrati oggi in Puglia che portano a 3.711 i contagiati attualmente positivi nella nostra regione. Numerosi, questa volta, i dati raccolti a Taranto. Il livello maggiore, tuttavia, ancora una volta è stato raggiunto a Foggia e a Bari (qui il bollettino completo). L'89,3% dei casi è riferito a casi asintomatici o pauci-sintomatici; solo lo 0,6% è trattato in terapia intensiva.

Di giorno in giorno crescono i timori perché il virus sempre più sta circolando tra giovani, ragazzi e bambini: nelle scuole e nelle palestre. E aumentano anche gli istituti scolastici, costretti a chiudere per contagi tra studenti o tra insegnanti. Un bambino è risultato positivo in una scuola elementare di Ceglie Messapica. Nella mattinata sono stati eseguiti i tamponi a compagni di classe e insegnanti. Scolaresca e professori sono rimasti a casa in isolamento in attesa dell'esito dei tamponi, previsto tra 24/48 ore.

I dati, come sempre, arrivano dal giornaliero bollettino epidemiologico delal Regione Puglia . E rispetto al balzo in avanti registrato ieri (249 i casi accertati) attestano una lieve frenata dei casi positivi che si attestano appunto a quota 184.

Eccoli nel dettaglio: sono stati effettuati 5.189 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati , come detto, 184 casi positivi: 52 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 11 nella provincia BAT, 60 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 43 in provincia di Taranto, 5 casi residenti fuori regione. Purtroppo è stato registrato 1 decesso in provincia di Foggia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 450.063 test. Mentre 4.982 sono i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, dall'inizio della pandemia, è di 9300, così suddivisi: 3.718 nella Provincia di Bari; 846 nella Provincia di Bat; 799 nella Provincia di Brindisi; 2268 nella Provincia di Foggia; 882 nella Provincia di Lecce; 713 nella Provincia di Taranto; 72 attribuiti a residenti fuori regione; 2 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

