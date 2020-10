Covid, altri 136 casi in Puglia. Cresce il numero dei decessi: 6 morti in un giorno

Sono 136 i nuovi casi positivi al Covid 19 registrati oggi in Puglia che portano a 3.913 i contagiati attualmente positivi nella nostra regione. Ma a preoccupare è il numero dei decessi: ben 6 morti in una sola giornata, dei quali 2 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. A fronte di 2.433 test, la maggior parte dei tamponi positivi è stata riscontrata in provincia di Bari dove i nuovi contagi hanno toccato quota 114. Altri 24 casi si sono registrati nella Bat, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto.

I dati, come sempre, arrivano dal giornaliero bollettino epidemiologico delal Regione Puglia . E seppure rispetto ai 212 casi registrati ieri il dato odierno (136 nuovi contagi) possa apparire in diminizione, in realtà a essere ridotto notevolmente rispetto alle scorse 24 ore è il numero dei tamponi: 2.433 quelli odierni, a fronte dei 3.887 test di ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 453.950 test. Mentre 5.097 sono i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, dall'inizio della pandemia, è di 9512, così suddivisi: 3.789 nella Provincia di Bari; 872 nella Provincia di Bat; 803 nella Provincia di Brindisi; 2.363 nella Provincia di Foggia; 889 nella Provincia di Lecce; 723 nella Provincia di Taranto; 71 attribuiti a residenti fuori regione (1 eliminato da database); 2 provincia di residenza non nota.

Ultimo aggiornamento: 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA