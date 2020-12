Chiuso un asilo nel Salento: positivo un bimbo di 2 anni. Contagiato anche un collaboratore del parroco ad Alezio: scatta la sanificazione delle chiese

Un caso di Covid-19 nell'asilo nido di Parabita, nel Salento. Un bambino di circa 2 anni, di Racale, ha manifestato infatti febbre e tosse che hanno insospettito i genitori e il medico di base. Sottoposto a tampone, il piccolo è risultato positivo. Non frequentava l'istituto da una settimana, ma la direzione dell'asilo e il Comune hanno comunque deciso per la chiusura, così da procedere a sanificazione. Per 13 famiglie è scattata la quarantena.

Al Dea di Lecce si trova ricoverato, fra gli altri, un collaboratore del parroco di Alezio, don Piero De Santis. La chiesa madre e il santuario Madonna della Lizza saranno dunque chiusi oggi e domani, 4 e 5 dicembre, per la sanificazione.

