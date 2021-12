Aumentano i casi covid tra i banchi: chiuse scuole a Lequile e Melissano. Tutti in dad

Impennata di casi positivi a Melissano e la scuola primaria passa in dad. Sono ad oggi 31 i positivi nel comune salentino, venerdì erano 3, di questi 25 sono under 15. L' aumento dei contagi, in particolare tra i bambini, ha consigliato la dirigente scolastica Filomena Giannelli e il sindaco Alessandro Conte ad adottare alcuni provvedimenti. Scuole chiuse anche Lequile per volere del sindaco Vincenzo Carlà.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati