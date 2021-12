Aumentano i casi covid tra i banchi: il sindaco chiude la scuola primaria. Tutti in dad

Impennata di casi positivi a Melissano e la scuola primaria passa in dad. Sono ad oggi 31 i positivi nel comune salentino, venerdì erano 3, di questi 25 sono under 15. L' aumento dei contagi, in particolare tra i bambini, ha consigliato la dirigente scolastica Filomena Giannelli e il sindaco Alessandro Conte ad adottare alcuni provvedimenti.

La scelta di chiudere la scuola

«Dati i recenti casi di alunni contagiati dal covid - scrive il sindaco su Facebook - l'intera scuola primaria effettuerà, in questi ultimi giorni di lavoro, la didattica a distanza. Nulla per la sezione dell' infanzia e per la secondaria, dove si applicheranno i protocolli anticovid, con il conseguente isolamento domestico delle classi interessate dal contagio». Questo, per il primo cittadino, «il quadro delle ultime ore. Queste sono le decisione della dirigente scolastica da me perfettamente condivise, perché aderenti alla normativa in vigore. Quanto ai numeri del contagio, attendiamo il dato ufficiale (sarebbero più di venti ma sono dati ipotetici ndr.). A nostri scolari e alle rispettive famiglie un grosso in bocca al lupo. Passerà».

Scattato l'allarme in paese, sono state sospese anche alcune attività parrocchiali come annunciato dal parroco don Oronzino Stefanelli e dal suo vice don Giovanni De Giorgi: "Di fronte alla risalita dei contagi e sentito il parere del sindaco, saranno sospese tutte le attività pastorali e di catechesi che vedono coinvolti i ragazzi di scuola elementare e media, compresa la novena di Natale del matttino delle ore 7:30, fino a nuova comunicazione. Cerchiamo di osservare tutte le norme in vigore, che ci potranno aiutare a contenere la diffusione della pandemia". I gruppi consiliari d'opposizione di Strutturiamo Melissano (Caterina Carangelo e Cristian Scarlino) e di Pd (Annamaria Olivieri e Walter Fasano) avevano chiesto la chiusura anticipata dei plessi scolastici in via precauzionale con l'obiettivo di contenere la nuova ondata di contagi: "Siamo consapevoli che viviamo in un periodo in cui ogni passo avanti verso la normalità ci costa due passi indietro a tutela della nostra salute. Un'ondata senza precedenti tra i nostri concittadini più giovani e un'augurio di pronta guarigione e un auspicio di tenacia e coraggio alle famiglie".