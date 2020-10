Ancora un balzo in Puglia: 324 nuovi casi, Sos a Taranto, altri due morti. Attualmente positivi a un passo da quota 6.000

Ancora in crescita i livelli di contagio in Puglia. I nuovi casi registrati oggi salgono a 324, a fronte di 3.500 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus. Un significativo balzo in avanti rispetto alla giornata di ieri in cui a fronte di 5.827 test il numero dei contagi si era attestato a quota 295. Nel dettaglio, la maggior parte dei casi riscontrati nella giornata di oggi (123 a fronte di 324) riguarda cittadini residenti in provincia di Bari. E nel barese in queste ore si sono registrati anche 2 decessi. Segono le province di Foggia con 75 nuovi contagi, Taranto con 61 casi, Bat con 38 nuovi contagi, Brindisi con 26 nuovi test positivi e Lecce con 10 nuovi casi. Ad oggi gli attualmente positivi sono pari a 5.991 (qui il bollettino completo).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 502.331 test.

5.690 sono i pazienti guariti.

5.991 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 12.325, così suddivisi:

5.183 nella Provincia di Bari;

1.160 nella Provincia di Bat;

933 nella Provincia di Brindisi;

2.911 nella Provincia di Foggia;

974 nella Provincia di Lecce;

1.064 nella Provincia di Taranto;

94 attribuiti a residenti fuori regione;

6 provincia di residenza non nota.

Ultimo aggiornamento: 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA