Covid, allarme posti letto nel Salento: Dea al completo. «Pazienti tenuti in Pronto soccorso»

Allarme collasso dal Dea di Lecce, dove al momento non c'è nessun posto letto a Pneumologia e a Malattie infettive. Uno solo in Rianimazione. Dal Pronto soccorso - spiegano dalla struttura - non sanno dove mandare i pazienti e per questo li tengono in reparto. Anche il reparto covid di Galatina non può riceverli perché ricovera solo i pazienti con sintomi più lievi, non avendo il reparto di Rianimazione.

Nonostante le limitazioni, quindi, i dati sui ricoveri non sono confortanti: nel Salento in queste ore sembra essersi ricrata una situazione analoga a quella di novembre, con la differenza che adesso rispetto ad allora non ci sono più pazienti che arrivano dal Nord della Puglia. I ricoveri, quindi, sono tutti di locali.

