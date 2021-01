Covid, il focolaio si allarga ad Alessano. La preoccupazione del sindaco: «Responsabilità e non risentimento». A Gagliano test di massa prima del rientro a scuola

Non è passata la tempesta ad Alessano: i contagi in paese, cresciuti negli ultimi giorni, potrebbero continuare ad aumentare. I dopo i primi 19 casi di positività riscontrati nei giorni scorsi, il focolaio sarebbe infatti cresciuto in maniera esponenziale e già altri 15 cittadini sono risultati positivi al test rapido e si attende in serata l'esito del molecolare.

La sindaca Francesca Torsello torna a scrivere alla cittadinanza su Facebook: “I dati dei contagi odierni sono in aggiornamento: nel computo ufficiale, infatti, mancano ancora diversi concittadini che sono già risultati positivi al tampone antigenico e in buona parte presentano sintomi riconducibili al Covid e che devono quindi sottoporsi al tampone molecolare. Ognuno di noi è tenuto ad avere rispetto delle persone che stanno attraversando la malattia: non cediamo al risentimento ma concentriamo le nostre energie nello sforzo collettivo teso ad uscire da questa brutta situazione”.

In paese infatti il clima sarebbe esacerbato dall'esplosione del contagio e avrebbe portato a vari attcchi personali nei confronti delle persone che loro malgrado sono state tramite del virus.

Ma la situazione resta esplosiva anche a Gagliano del Capo dove sono stati eseguiti tamponi ai genitori degli alunni e al personale scolastico risultato infetto nei giorni scorsi. Dopo la recente ordinanza del sindaco Melcarne, per arginare la difusione dell'infezione in paese, l’amministrazione ha annunciato l’avvio di una attività di screening prima del rientro a scuola. Sulla pagina Facebook del Comune l'avviso rivolto a tutti i genitori e al personale scolastico: “Stiamo lavorando in queste ore affinchè tutto possa svolgersi nel rispetto delle norme anti-contagio, e in modo che si possano effettuare i test (con relativi risultati) prima della ripresa delle attività scolastiche”, si legge ancora nel post. “La campagna di screening in avvio è un obbiettivo ritenuto doveroso, quale strumento di prevenzione e di tutela della popolazione. Comunicheremo orario, data e metodo di svolgimento prima possibile, anche grazie all’aiuto della dirigente scolastica e delle rappresentanti di ogni classe. Verificheremo in itinere l’opportunità di chiudere i plessi nei giorni 7/8 Gennaio per attendere i risultati di tutti i tamponi. Contestualmente”, conclude la nota, “verrà effettuata la sanificazione degli edifici prima della riapertura”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA