Covid, il Salento torna a quota 5: casi solo in tre comuni

LECCE - Buone notizie dal nuovo report della ASL di Lecce, che fotografa la situazione del contagio da Covid nel Salento ad oggi 17 luglio punto i casi complessivi di positività al coronavirus sono in tutto 5, tre dei quali a Copertino dove nei giorni scorsi era rientrata la famiglia di un ingegnere dal Brasile.Gli altri due casi sono invece nei comuni di Lecce e Guagnano.La situazione sembra dunque tornare sotto controllo, con una presenza ormai ridotta al minimo del virus. Nuovo piccolo picco invece nel Brindisino dove in mattinata 3 nuovi casi di covid sono stati registrati a Brindisi dove in ospedale al Perrino si sono presentate tre donne con i sintomi del virus.