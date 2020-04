Ultimo aggiornamento: 21:09

Frena il contagio del Covid 19 in provincia di Lecce dove oggi sono stati accertati solo 3 nuovi casi. A Lecce città la quota dei nuovi infetti è a zero da tre giorni e i positivi restano 49. Il comune con più casi (non anagrafici) è Soleto (88), Copertino ne conta invece 38.Sono 43 i morti in provincia di Lecce l'ultimo è il 40enne di Surbo che si è spento oggi al Vito Fazzi di Lecce. Sono invece 50 i sanitari contagiati. Tra loro, contrariamente al trend nazionale e pugliese, le donne sono maggiori degli uomini.In Provincia di Lecce, dal 29 febbraio al 4 aprile 2020 sono stati accertati 361. I casi di infezione da COVID‐19, si dvidono in 163 maschi (45%) e 198 femmine (55%). Il 35% dei casi di infezione hanno riguardato la fascia d’età 50‐69 anni. I dipendenti ASL di Lecce risultati positivi a COVID‐19 sono 50. Il 35% dei deceduti è nalla fascia di età 90 anni e più. I guariti dall'infezione sono 21.GUARITO IL PIZZAIOLO LECCESETra i guariti anche il pizzaiolo leccese finito al centro dell'attenzione dopo aver ospitato dei tifosi bergamaschi alla vigilia della partita Lecce-Atalanta. Lui e sua moglie hanno fatto sapere su Facebook di essere guariti dopo 25 giorni di ricovero per polmonite.