Il sindaco Salvemini: «Così non posso più andare avanti A casa? Ok alla manovra e decido»

«È la prima delibera presentata dal governo cittadino che è stata bocciata in aula. Finora l'attuazione della nostra agenda ha proceduto senza interferenze in ragione di un accordo politico siglato con Prima Lecce all'indomani della sentenza del Consiglio di Stato. Un Patto per la Città che non è solo un elenco di obiettivi minimali, ma contiene precise strategie di mandato: Pug, piano mobilità, riapertura ex Massa, porta a porta nelle marine e altro. Un patto che impegnava chi lo ha sottoscritto a sostenere la nostra Agenda del cambiamento. L'assestamento di bilancio è stato bocciato con una strategia d'aula che ha coinvolto Antonio Finamore, capogruppo di Prima Lecce, insieme ai capigruppo di opposizione. Una strategia tesa ad affermare che io ero in minoranza su una questione politico-sociale delicata come la Lupiae. Si è affermata una chiara indicazione politica di cui prendo atto per il modo in cui si è consumata e in cui è stata in parte preannunciata. Considero Finamore ormai fuori dal Patto per la città anche perché lui, diversamente dalle due consigliere di Prima Lecce, da più di un mese dichiara pubblicamente che a gennaio lo mandiamo a casa. C'è una scelta di riposizionamento nello schieramento da cui proveniva e c'è l'interruzione di un rapporto fiduciario con il sindaco e con l'amministrazione oltre alla risoluzione di un accordo».«Non mi sono pentito. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato avevo davanti due strade: le dimissioni o provare a verificare le condizioni di governabilità in Consiglio comunale. L'ho fatto in forme inedite e di cui rivendico il significato. Non è molto frequente un atto trasparente scritto e illustrato alla cittadinanza che non ha determinato riconoscimento di incarichi o riequilibri interni alla giunta. Anche questo è cambiamento. Non potevo avere la certezza che l'accordo venisse portato a compimento fino al 2022, ma, se tornassi indietro, rifarei la stessa cosa. Il capogruppo Finamore ha interpretato in modo personale e direi pre-politico l'impegno siglato con il sindaco e la maggioranza. Un'interpretazione del proprio ruolo vissuta con sofferenza, a quanto ne sappiamo, anche dalle altre due componenti di Prima Lecce».«Ci ho parlato e con loro mi sono confrontato, ma non do per scontato il loro appoggio. E quand'anche il sostegno ci fosse saremmo, al massimo, ad un pareggio 16 a 16 tra maggioranza e minoranza. Questo mi impone di prendere atto di un quadro mutato e di onorare nei prossimi 40 giorni gli impegni politici legati alla gestione della crisi della Lupiae e alla manovra di riequilibrio pluriennale del Comune. Il 7 gennaio ci presenteremo in Consiglio e dopo quella data mi fermerò e deciderò cosa fare».«Il tema oggi è mettere al sicuro la Lupiae e i conti di Palazzo Carafa. Per la Lupiae, con l'avvio del concordato, il Cda ha avviato un procedimento che non renderebbe più necessario, una volta approvato dal Tribunale, un passaggio in Consiglio. Per la manovra credo che verrà approvata in aula».«Non mi aspetto che l'opposizione voglia bocciare la manovra perché la mancata approvazione determinerebbe la dichiarazione di dissesto».«La manovra è molto tecnica e articolata e sarà presentata a loro come a tutti i consiglieri della maggioranza. Ora mi metto in rispettoso atteggiamento di attesa su ciò che decideranno di fare, consapevole che il quadro non muta».«È chiaro che le amministrazioni che si misurano con l'anatra zoppa scontano questa evidenza numerica. Ho sempre detto che sarò impegnato nel governo della città sino a quando verifico che la composizione della maggioranza non interferisce con l'agenda di governo. Per me la bussola sono gli obiettivi che abbiamo illustrato alla città. Quanto sia possibile portarli avanti non lo so».«Lo so. Se l'accordo con Prima Lecce sottoscritto alcuni mesi fa avesse garantito solo 16 consiglieri non l'avrei sottoscritto».«Non voglio sfuggire alle domande né voglio alimentare un clima di suspence. Oggi lavoro 12 ore al giorno soprattutto per dedicarmi alla manovra di bilancio. Sono concentrato non su cosa accadrà dopo il 7 gennaio, ma su quello che devo fare da qui a quel giorno e lo dico senza infingimenti o ambiguità».«Le opinioni possono essere diverse. In questi 17 mesi abbiamo fatto molto, ma conta quello che si riesce a fare in cinque anni, lungo un ciclo di governo. Con pazienza provo a ricordare che governare la città non significa inventare ogni giorno qualcosa per riempire una pagina o per accendere l'attenzione dell'opinione pubblica. Il cambiamento è un processo quotidiano. E in una città difficile come la nostra, nella quale gli spaccati delle cronache giudiziarie ci raccontano cosa sia stato fino a poco tempo fa il rapporto tra politica, amministrazione e consenso, dobbiamo darci qualcosa in più di 17 mesi per portare a termine compiutamente il cambiamento. Nonostante ciò la mia sensazione è che ci sia un'attenzione positiva e ricevo tante manifestazioni di sostegno da gente che mi invita ad andare avanti. Oggi a Palazzo Carafa entrano tutti: elettori e non».«Le novità ci sono e anche sul Pug, che è un provvedimento strategico, siamo arrivati a buon punto. Non meno importante è il compito che ci siamo assunti di restituire al Comune una finanza in equilibrio, di parlare il linguaggio della verità sulla Lupiae. Sono passaggi cruciali e necessari per immaginare un futuro diverso per la città».«Ripeto: il cambiamento non è un evento, ma un processo. Un esempio è il progressivo lavoro di estensione delle isole pedonali, che continuerà allargando la Ztl, estendendone gli orari. Lo stesso lavoro lo faremo sull'allestimento delle piazze storiche. Fino a qualche settimana fa si discuteva di piazza Libertini come parcheggio e oggi, invece, è libera e pronta per essere riqualificata insieme al castello. Cambiamento è l'attenzione ai quartieri della città, che oggi sono più puliti grazie a un maggiore controllo dell'esecuzione dei servizi di igiene. Cambiamento è aver aumentato gli incassi della tassa di soggiorno recuperando l'evasione e il non riversato, è aver portato nelle marine la raccolta differenziata, i progetti di rigenerazione, le iniziative culturali estive. È aver sbloccato, anche assumendosi la responsabilità di piccoli e grandi disagi, cantieri pubblici necessari come la fibra e Aqp e aver fatto ripartire l'ex Massa. Cambiamento è aver lavorato, come faremo ancora quest'anno, alla riduzione della pressione delle auto sul centro-città attraverso nuovi parcheggi, servizi navetta, misure di protezione della città storica dal traffico automobilistico. Questi fatti singoli raccontano un cambiamento generale».«Ho partecipato a un'assemblea sindacale e ho detto loro che un sindaco chiamato ad affrontare i vincoli della legge non può scegliere, purtroppo, le misure da adottare discrezionalmente ma le deve applicare. E tra queste c'è, purtroppo, il taglio alla voce del salario accessorio. Stiamo facendo uno sforzo di risanamento della cui necessità nessuno può non rendersi conto».«Il mio destino personale in questo momento è la cosa meno rilevante. Non lavoro con lo sguardo dello stratega che mette in fila le tappe in vista delle elezioni, perché voglio sottrarmi all'idea della politica come campagna elettorale permanente. Ho un atteggiamento diverso dai miei avversari del centrodestra che non hanno mai smesso di fare campagna elettorale, anche su questioni maledettamente serie come quella della Lupiae. Qualche giorno fa ho letto addirittura post su Facebook che rivendicavano il salvataggio della partecipata con il voto di martedì scorso. Considerarsi in campagna elettorale porta ad eccessi di questo tipo, dimenticandosi del rispetto che si deve alle persone e alla loro intelligenza. Per questo non penso al mio destino, ma ai problemi da affrontare fino al gennaio».«Se già oggi rispondessi a questa domanda mi sentirei dentro un'ansia da competizione che, a differenza di altri, io non vivo».