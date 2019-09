«Cortile usato come discarica»: la bacchettata del sindaco agli incivili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due scatti di uno scorcio del centro città. Uno spazio privato, ma aperto e visibile da chiunque passeggi in centro. Il sindaco Carlo Salvemini ha pubblicato questa mattina due foto che «documentano la sporcizia del cortile dell’ITC “Costa” in piazzetta De Santis, a due passi dal Teatro Apollo e dalla Villa Comunale».L'intento è «per ribadire una ovvietà. Non c’è pulizia possibile in città senza l’impegno di tutti: amministrazione, Monteco, cittadini. Quello che vedete - prosegue Salvemini - è uno spazio privato utilizzato come discarica da chi consuma sul muretto la rosticceria acquistata di fronte: invece di depositare carte e plastiche nei contenitori del locale o nei cestini portarifiuti si preferisce rovesciarli nell’atrio scolastico. E' quello che accade quotidianamente lungo le strade urbane e periferiche di Lecce (e dentro terreni privati abbandonati utilizzati come discariche) e che viviamo come un dato di realtà immodificabile. Invece dobbiamo reagire e convincerci che possiamo essere tutti ogni giorno cittadini migliori per avere una città migliore. Noi stiamo lavorando per garantire città un servizio di spazzamento e raccolta rifiuti rispondente alle nostre aspettative e necessità, ma perché sia efficace dobbiamo collaborare tutti.Quando si afferma “che ci vuole?” per avere Lecce pulita - quasi disponessimo di soluzioni semplici che non intendiamo adottare - tenente conto di queste e altre fotografie che ci dicono altro. Ci vuole molto: amore per la città.Ci vuole molto: considerare strade, piazze, aiuole, parchi, spiagge come estensioni della propria abitazioni perché la città è la casa di tutti».