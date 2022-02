Esito ribaltato: la Corte d'appello assolve due ex segretari generali della Camera di commercio

Esito ribaltato. La sentenza della Corte d’appello assolve i due segretari generali della Camera di commercio di Lecce perché “il fatto non sussiste”. Angela Patrizia Partipilo e Maurizio Pirazzini, in primo grado erano stati condannati a due anni ciascuno con l'accusa di aver ostacolato in modo illecito e, di fatto, impedito l’assunzione nell’ente di un commercialista che presentò la denuncia dalla quale scaturì il procedimento.

La Camcom: sempre confidato nella giustizia

Ed è lo stesso ente a esultare: «L’odierna sentenza della Corte d’appello di Lecce ha totalmente ribaltato la decisione assunta in primo grado, nel 2019, che prevedeva la condanna di due Segretari Generali pro tempore della Camera di Commercio di Lecce per presunte irregolarità nell’ambito della mancata assunzione di un dirigente. L’Ente ha sempre confidato nell’operato della giustizia, convinto dello zelo e della rettitudine che hanno connotano i Segretari generali Maurizio Pirazzini e Angela Partipilo nell’esercizio delle loro funzioni».

I fatti

I due professionisti - Angela Partipilo di Bari e Maurizio Pirazzini di Ferrara - erano stati condannati a due anni. I giudici della seconda sezione penale del Tribunale (presidente Pietro Baffa, a latere Silvia Saracino e Valeria Fedele) avevano accolto la tesi della Procura sulla mancata assunzione del dottore commercialista Claudio Leuci, 58 anni, nel ruolo di dirigente. Entrambi erano stati ritenuti responsabili di abuso di ufficio e di omissione di atti d’ufficio.