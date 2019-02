Nascono tre gemelli: un paese in festa e il parroco fa suonare le campane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno, due e...tre. Hanno dato tanto da fare ai medici e all’ostetrica, ma alla fine nella sala parto è stata festa. Nella notte tra mercoledì e giovedì nel reparto di Ostetricia dell’ospedale “Panico” di Tricase non nati Andrea, Simone e Federico. Tre gemellini che quando saranno a casa troveranno due fratellini, di 7 e 2 anni, ad attenderli: un gran bel lavoro per mamma Emanuela e Papà Giacomo.La nascita di tre gemelli è un evento particolarmente raro, un caso su 7.500 dicono le statistiche. Ora i piccoli dovranno restare per alcuni giorni nell’incubatrice, perché nati prima del termine, ma le loro condizioni di salute sono ottime. I genitori vivono a Corsano, nel Capo di Leuca, e tutto ilpaese è stato coinvolto in questo evento eccezionale: dalle campane fatte suonare dal parroco alla valanga di auguri pervenuta ai genitori.