Il Comune apre il cimitero per Pasqua, l'opposizione chiama il prefetto

A Corsano il sindaco ha pubblicato un manifesto in cui autorizza i cittadini ad andare al cimitero venerdì, sabato e domenica.«Il cimitero comunale sarà aperto in via eccezionale da venerdì 10 a domenica 12 aprile dalle ore 7 alle ore 13 affinché tutte le famiglie possano visitare i propri defunti in occasione della Santa Pasqua. Si raccomanda accoratamente di rispettare le dovute prescrizioni di distanziamento sociale e di indossare obbligatoriamente, per la tutela della salute di tutti noi, mascherine protettiva e guanti».Una scelta che ha subito scatenato le polemiche, tanto che dall'opposizione Antonio Orlando, consigliere del M5s, ha immediatamente scritto al prefetto per segnalare la cosa.