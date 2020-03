Mandato d'arresto europeo: in manette 40enne accusato di truffa

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, nel primo pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Nardò, hanno dato esecuzione ad un mandato di arresto europeo proveniente dalla Germania, a carico di C.N.M., un 40 enne, nato in Germania ma, da 4 anni, residente a Galatone, responsabile del reato di truffa.

I fatti che hanno determinato il mandato d’arresto risalgono al 2012 allorquando l’uomo viveva in Germania ed era inserito in un contesto di import-export di veicoli usati.

C.N.M è stato arrestato e associato presso la Casa Circondariale di Lecce a disposizione del Presidente della Corte d'Appello di Lecce.