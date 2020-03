Il vescovo Seccia al cimitero per ricordare i defunti da corinavirus: «Portiamo il peso gli uni degli altri»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La campane a lutto hanno suonato all'unanimità i tutte le chiese della diocesi di Lecce . La richiesta è del vescovo della città monsignor Michele Seccia che si è recato al cimitero di Lecce, chiuso alle visite in osservanza del decreto dello scorso 11 marzo, per pregare per tutti i «fratelli defunti della nostra diocesi e dell’Italia intera». Con lui anche il sindaco Carlo Salvemini e l'assessore alla Polizia Municipale Sergio Signore.«Siamo venuti qui al cimitero - ha detto Seccia - per fare memoria di tutti i defunti e in modo particolare di tutte le persone che hanno concluso la propria esistenza terrena per il coronavirus. Ed è qui che vogliamo ricordare coloro che hanno contratto virus mettendosi al servizio degli altri nell'esercizio della propria professione». Il pensiero del vescovo è per infemieri, assistenti agli anziani, ai medici, ai professionisti ma anche nei confronti di «coloro che hanno assisitito gli anziani contagiati nella casa di cura di Soleto».«Tante sono le domande che si pongono alla mente di tutti noi - ha detto il vescovo - ma davanti ad imprevisti tutti siamo invitati a recuperare un senso autentico della nostra esistenza e del valore grande della speranza animata dalla carità. Carità - ha detto - che vuol dire solidarietà, portare pesi gli uni degli altri e allora non c’è più differenza né di sesso né di professione, né di categoria sociale. Ma tutti come creature e persone abbiamo questo dovere».«La ringrazio per questo momento di ricordo per quanti sono morti in italia per colpa di un virus sconosciuto, imprevedibile e violento e quanti in questo ultimo mese ci hanno lasciato senza avere l’affetto dei propri cari», ha dichiarato Salvemini ricordando che a causa della pandemia sono sospesi anche i funerali. «Questo è un tempo che ci impone di essere distanti socialmente ma connessi spiritualmente. E questo è il senso della cerimonia di oggi per ribadire che l'amore degli uni verso gli altri è il più potente sistema immunitario di cui disponiamo».