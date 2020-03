Titolare di una pizzeria positivo, la moglie: «Anche io e mia figlia con la febbre, ma non ci fanno il tampone»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Il titolare di una pizzeria di Lecce positivo al Covid-19. La moglie racconta su Facebook le difficoltà con cui, a suo dire, ha dovuto fare i conti per arrivare al ricovero, e accusa: «Anche io e mia figlia abbiamo la febbre, ma ancora nessun tampone». Lo sfogo affidato alle pagine del social network arriva dai titolari della pizzeria La Rustica, che si trova nei pressi della questura. La donna scrive un post in cui spiega tutto ciò che è accaduto negli ultimi giorni. «Mio marito è ricoverato da questa notte al reparto infettivo di Galatina con una polmonite bilaterale interstiziale e un tampone positivo al Covid-19. Ha iniziato ad accusare la sera di domenica 8 marzo un forte raffreddore, mal di testa e una sensazione di debolezza, niente febbre».Spiega che da quel momento in poi tutta la famiglia è rimasta a casa in via precauzional. Ma né dai numeri di emergenza dedicati al Coronavirus né dal medico di famiglia arrivano risposte soddisfacenti: «Tutti ci dicono che non ci sono i presupposti per fare un tampone, perché sembrerebbero sintomi influenzali», scrive la donna. Nel frattempo anche la figlia della coppia ha la febbre, ed è la pediatra a suggerire la possibilità di un'infezione da Covid-19. Stando al racconto della donna, anche i sanitari del 118 sarebbero stati restii a effettuare il test del tampone. Alla fine cedono. «Non avrei mai voluto avere ragione, nessuno mi ha ascoltato. Purtroppo la Tac sin da subito ha confermato la polmonite e questa mattina è arrivato il risultato che è positivo. Immediatamente ho contattato tutti i dipendenti. Ora ho la febbre anche io e mia figlia... Siamo isolati, mi sento sola, il tampone ancora nulla».