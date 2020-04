Test rapido per scovare i contagi: Tricase e Bari primi Comuni in Puglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Test rapido per diagnosticare il coronavirus : accade a Tricase , nel Salento, secondo comune di Puglia, dopo Bari, a mettere a disposizione questa possibilità, gratis, grazie all'adesione al progetto dell’associazione Uniti per la Vita.Il test, iscritto al ministero della Salute come dispositivo medico, e con un tasso di sensibilità di circa il 90%, si esegue su poche gocce di sangue e in cinque minuti di tempo: un pre-screening che consente di individuare chi è stato contagiato in via preliminare, prima dell'effettuazione di un vero e proprio tampone.«Avevo il dovere morale di cogliere al volo l’opportunità di mettere in sicurezza quei lavoratori del mio Comune che operano nei settori di pubblica utilità - scrive il sindaco Carlo Chiuri - Lavoratori ai quali spesso non si è prestata la necessaria attenzione, messi in ombra da figure professionali “più in vista”, ma che in realtà, in un contesto emergenziale come quello che stiamo vivendo, sono i soggetti che stanno reggendo l’economia di base e l’ordine del nostro Paese e della nostra Comunità. Ho già contattato il dottor Mauro Minelli e, dopo aver valutato la proposta dell’associazione, ho comunicato la mia attiva volontà di effettuare il test Covid-19, in prima battuta in prima istanza a coloro che operano nelle Forze dell’Ordine, ai Medici di Famiglia, agli Operatori Ecologici, ai dipendenti dei supermercati ed attività commerciali aperte al pubblico. Successivamente, valuteremo se estendere il test ad altre categorie professionali».