Surbo, dramma della solitudine; trovato in casa senza vita da due giorni

Era in casa da solo, nella sua abitazione di via Dossetti, a Surbo, l’81enne Mario Mongiò, ritrovato ormai senza vita dai carabinieri della locale stazione, polizia locale e dai sanitari del 118, intervenuti dopo una segnalazione. L’uomo, che secondo i primi rilievi, sarebbe morto già da due giorni, viveva da solo in casa. I figli sono residenti al nord e da qualche giorno non riuscivano a mettersi in contatto con l’anziano padre. © RIPRODUZIONE RISERVATA