Coronavirus: su 743 test, 103 i nuovi positivi pugliesi. Quasi 5mila i tamponi effettuati dall'inizio dell'epidemia

Sale il numero dei test anti Covid-19 effettuati su tutta la regione Puglia. Il bollettino delle 20 diramato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano , parla di 743 test in tutta la regione per l’infezione Covid19 coronavirus, di questi 103 casi i casi positivi, secondo le informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.Questa la suddivisione sul territorio:28 nella Provincia di Bari;4 nella Provincia Bat;9 nella Provincia di Brindisi;29 nella Provincia di Foggia;17 nella Provincia di Lecce;10 nella Provincia di Taranto;1 attribuito a residente fuori regione;5 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.Il presidente Emiliano ha fatto sapere che dall'inizio del periodo di emergenza su tutto il terriorio regionale sono stati effettuati oltre 4mila test, 4.789 per l'esattezza, per un totale di 581 pugliesi positivi al coronavirus.Dall'inizio dell'epidemia sono 165 i contagiati nella Provincia di Bari; 30 nella Provincia di Bat; 84 nella Provincia di Brindisi; 163 nella Provincia di Foggia; 88 nella Provincia di Lecce e 33 nella Provincia di Taranto;Di questi 11 positivi sono attribuiti a residenti fuori regione; mentre per altri sette è in corso l’attribuzione della relativa provincia.