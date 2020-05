Droga e soldi contanti: quattro in manette. C'è anche un minorenne

Ultimo aggiornamento: 10:32

Cocaina, hashish, mariujana, materiale per il confezionamento, 2500 euro in contanti e quattro arresti in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. E' il bilancio del blitz messo in atto dai carabinieri della stazione di Nardò . In manette sono finiti: un minore, classe 2002, Alemanno Marco cl.’95, Toma Ilario cl.’90 e Martina Giulia cl.’2000, tutti neretini, già noti alle forze dell'ordine.L'operazione è scattata nella notte tra il 4 e il 5 maggio. I militari erano impegnati ad osservare i movimenti dei giovani, nascosti nei pressi dell'abitazione di uno dei 4 in cui si sono ritrovati tutti. A quel punto i militari sono entrati in azione: i quattro hanno tentato anche di scappare sulle tettoie dell’abitazione, per fuggire da quelle limitrofe. Ma sono stati beccati dai militari che hanno trovano all'interno di una borsa 6 dosi di cocaina (tre grammi in tutto), un involucro con all'interno 26 grammi di cocaina, un altro con 57 grammi di marijuana e w un involucro con 43 grammi di hashish. Infine 2530 euro in contanti, presunto provento dello spaccio. La droga è stata sequestrara e i 4 sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I tre maggiorenni sono agli arresti domiciliari, mentre il minorenne sarà trasferito presso un centro un centro di prima accoglienza per minori.