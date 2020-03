Coronavirus, secondo contagio nel Salento: un anestesista

Secondo caso di coronavirus nel Salento. A essere contagiato un anestesista di Copertino che lavora nell’ospedale “San Giuseppe da Copertino”.

Il primo esame del tampone è stato fatto nel Laboratorio di microbiologia del Vito Fazzi di Lecce e ora il campione sarà analizzato nuovamente al Policlinico di Bari, come prevede il protocollo sanitario previsto. Le sale operatorie dell'ospedale sono chiuse per la sanificazione. Un caso, questo di Copertino, che ha destato grande preoccupazione tra i sanitari dell'ospedale, ma che preoccupa anche per il fatto che, stando alle prime ricostruzioni, il medico non rientra tra coloro che hanno avuto contatti stretti con il caso 1 del Salento, un 58enne di Aradeo.