Lutto nel mondo della politica: muore Loris Fortunato storico esponente del Pci

Lutto nel mondo politico. Si è spento Loris Fortunato, 82 anni, avvocato e storico esponente del Pci e della sinistra pugliese. Sindaco di San Pietro in Lama per decenni, ha ricoperto il ruolo di consigliere regionale dal 1980 al 1990 tra le file del Partito comunista. È stato inoltre presidente del Coreco per la Puglia , ovvero quello che era il comitato regionale di controllo sugli atti delle province, dei comuni e degli enti locali. E poi presidente della Stp, società di trasporti pubblici.«Sono notizie che uno non vorrebbe mai ricevere. Nè dare. Con Loris Fortunato se ne va un grande compagno, un amico immenso, una persona stupenda», scrive su Facebook l’ex parlamentare Mario Toma, amico di Fortunato.