«Zeppole, trasporto solo con mezzi autorizzati»: parla il sindaco Salvemini. Chiusi i distributori automatici. Poste e banche: ecco le direttive

Niente zeppole di San Giuseppe. Almeno non dalle pasticcerie che non dispongano di mezzi di trasporto dei dolci autorizzati dalla Asl. Lo ha chiarito, nella quotidiana diretta su Facebook, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini . «Molte pasticcerie hanno rinunciato alla consegna a domicilio, dopo le ultime disposizioni sul contenimento del contagio da coronavirus - ha detto il primo cittadino -. Gli altri sappiano che devono avere mezzi autorizzati al trasporto dall'autorità sanitaria locale. Chi non ha mezzi autorizzati, non può provvedere con mezzi propri». Una notizia attesa dai salentini e dai leccesi, legati da sempre alla tradizione di San Giuseppe, che prevede di portare in tavola ciceri e tria e zeppole.Ancora. «Patenti e carte identità, il servizio sarà prorogato al 31 agosto - ha aggiunto Salvemini - mentre si è provveduto a disporre la chiusura dei distributori automatici che non garantivano il rispetto delle regole. Infine, le Poste e le banche pregano la clientela, per mia voce, di recarsi agli sportelli solo per operazioni effettivamente necessarie».Nel frattempo, come anticipato nei giorni scorsi, Si allunga la lista delle attività commerciali che a Lecce offrono servizi a domicilio. Il sindaco Salvemini è soddisfatto, anche di come stanno reagendo i suoi concittadini: «Sono orgoglioso del modo in cui noi leccesi stiamo reagendo. Certo c’è ancora qualche sbavatura, perché qualcuno ancora non ha compreso fino in fondo la gravità del momento. Dobbiamo impegnarci a migliorare».«Molti sono ancora soprattutto gli anziani che escono di casa per recarsi in farmacia. Per questa ragione il Comune ha condiviso con il dottore De Giorgi, presidente dell'Ordine dei Medici - ha aggiunto il sindaco - di sensibilizzare anche attraverso gli studi medici, che stanno lavorando con visite contingentate, di trasferire agli anziani di restare a casa e non recarsi nelle farmacie che stanno comunque garantendo il servizio a domicilio».Poi il sindaco Salvemini ha ricordato il numero attivo per la consegna della spesa e dei farmaci, invitando tutti alla collaborazione e alla diffusione delle notizie e dei servizi. Chi avesse bisogno può contattare il numero: 0832/230049 per chiedere la consegna della spesa o dei farmaci.Con la Prefettura e con la Direzione dell'Ufficio Poste invece si è deciso per una nuova disposizione: «A partire da oggi il servizio postale di recapito e raccomandate non obbligherà alla firma il destinatario - ha spiegato il sindaco - . L'avviso di recapito con firma sarà preservato solo per il ritiro dei pacchi. Con la Prefettura è stato attivata anche una maggiore sensibilizzazione con gli Istituti bancari affinché provvedano alla sanificazione degli sportelli bancomat».