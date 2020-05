Mercati alimentari e a Km0. Da lunedì sì alle bancarelle ma con distanza di sicurezza. Salvemini: «Incontro con ambulanti: lavoriamo ad un compromesso»

Ultimo aggiornamento: 14:34

Bike sharing, mercati alimentari e a chilometro zero. E commercio ambulate.La città riparte. E dopo due mesi di lockdown inizia a rimettere in moto quelle attività ferme da troppo tempo. La giunta comunale ha approvato la ripresa «dei mercati di genere alimentare su suolo pubblico che erano stati sospesi il 10 marzo scorso - ha chiarito il sindaco di Lecce Carlo Salvemini nella sua diretta facebook - Mercati che potranno essere garantiti sempre nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e dell'uso di dispositivi di sicurezza».E dunque per soli genereli alimentari prenderà il via il mercato bisettimanale di Bari. Non potrà essere venduta altro genere di merce come scarpe, abbigliamento, prodotti per la casa.La giunta ha detto sì anche alla ripresa dei cosiddetti mercati rionali delle erbe. Riprenderanno a lavorare, sempre da prossima settimana i commercianti di piazza Gaetani, di viale Marche, di piazzetta Bottazzi, piazza Napoli e via Malta. «Con il provvedimento - ha detto il sindaco - autorizziamo anche la ripresa del mercato a chilometri zero di Coldiretti che si tiene la domenica in piazzetta Bottazzi». Anche in questo caso sarà garantito una specie di percorso èer ingresso e uscita e dovranno essere garantite distanza e uso di mascherine e guanti anche da parte dell'utenza.Il sindaco poi ha incontranto una delegazione di ambulanti, categoria che ad oggi non rientra tra quelle che possono tornare ad operare in base al Dpcm del presidente del Consiglio. «Stiamo lavorando con gli uffici - ha aggiunto il sindaco - per vedere quali possono essere le vie di uscita per farli tornare al lavoro». Si tratta di una scelta politico-mministrativa, ha spiegato il primo cittadino, che impone il rispetto delle norme in un periodo ancora di grande emergenza sanitaria. «Cercheremo di trovare un compromesso anche con loro per garantire la ripresa dell'attività perché so quanto sia importante per loro e per le famiglie».Da ieri invece è attivo il servizio di bike sharing, dopo due mesi di stop l’amministrazione comunale, in accordo con la società BiciinCitta, ha ripristinato il servizio di noleggio delle biciclette con sei stazioni fisse e 4 virtuali.Palazzo Carafa prova quindi a disincentivare l’uso dell’auto privata mettendo a disposizione dei leccesi le bici a noleggio, rimesse a nuovo e pronto per essere affittate. Nel frattempo il Comune si prepara a pubblicare l’avviso pubblico per far partire in città un servizio di condivisione di bici, scooter e monopattini elettrici.