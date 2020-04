Pasqua: rafforzati i controlli sulle strade per il mare. Salvemini: «Doloroso per me, sembrate dei disertori ma dobbiamo avere pazienza»

Ultimo aggiornamento: 12:22

«E' doloroso per me dover richiamare tutti a stare a casa, perché sembra che i miei concittadini siano dei disertori, ma non possiamo giocare con la salute delle persone». Il sindaco di Lecce Carlo Salvemini richiama alla responsabilità in vista delle festività di Pasqua e Pasquetta, giornate che potrebbero spingere qualcuno a pensare di poter fare un gita fuori porta, forte anche della primavera che sta facendo capolino in queste ore con le temperature in rialzo.«Siamo alla vigilia di Pasqua e Pasquetta e il sole ci conferma che la primavera è entrata in città - ha detto Salvemini nel suo consueto appuntamento facebook - La tentazione di voler uscire e vivere queste ore rompendo l'isolamento domestico è tanta, ma non possiamo concederci questa vacanza», ha aggiunto Salvemini invitando i concittadini a non considerare i "divieti" come una «punizione eccessiva» ma come un invito a stare a casa pensando a quanti vorrebbero farlo e non possono: si pensi a medici e infermieri, ai farmacisti, ai dipedenti dei supermercati che continuano a lavorare per garantire servizi essenziali a tutti compresa la possobilità di andare a fare la spesa.I CONTROLLIE dunque le forze di polizia sono pronte a rafforzare i controlli in vista di Pasqua e Pasquetta: i posti di blocco certamente saranno posizionati sulle direttrici di traffico che vanno verso le marine e quindi su via Merine, via Vecchia Frigole, sulla Lecce-San Cataldo, via Adriatica, tutte le direttrici di congiunzione con il litorale. I controlli saranno effettuati anche in città «per quanti volessero farsi una passeggiata nel centro storico che dovrà restare in silenzio ancora per un po'». E ai controlli via terra si aggiungeranno anche quelli dall'alto con il supporto di droni che consentiranno, se ce nefosse bisogno, alle forze di polizia di intervenire nell'immediato.«A Pasqua e Pasquetta restiamo ancora a casa - ha aggiunto Salvemini - , la durata del decreto è fissata al 13 di aprile ed entro pochi giorni il presidente Cote annuncerà le decisioni del governo se proseguire o meno con queste misure. E' piuttosto desolante per me dare notizie sui controlli perché ogni giorno sembra un bollettino di guerra e che i miei concittadini siano dei disertori, è doloroso, ma non possimao giocare sulla salute della gente. Oggi - ha concluso Salvemini - paghiamo un prezzo alto, ma saremo rincompensati con il bene più prezioso che è la salute».