Coronavirus nel Salento, in autoisolamento in 50. Il prefetto: «Situazione sotto controllo, inutile chiudere le scuole». Il manager Asl: «No ai tamponi»

Nessun allarme, situazione sotto controllo. E, soprattutto, nessuna esigenza di chiudere le scuole del Salento. Sono le indicazioni emerse al termine della riunione tecnica in Prefettura, a Lecce, questa mattina, per fare il punto dopo l'ufficializzazione del caso positivo al coronavirus riscontrato ad Aradeo e l'iniziativa di alcuni sindaci, una quindicina in tutto, di chiudere gli istituti scolastici del proprio territorio (interessante anche Nardò Galatone , tra le altre cittadine). Né verranno fatti tamponi alle persone, familiari, conoscenti o semplici clienti, entrati in contatto con l'artigiano di Aradeo ora ricoverato a Galatina. Per tutte - una cinquantina - disposta l'autoquarantena.Il prefetto Maria Teresa Cucinotta è stata su questo chiara. «Situazione sotto controllo», ha detto alla fine del vertice. Le iniziative dei sindaci, ha aggiunto, sono state prese la scorsa notte sull'onda emotiva provocata dalle ultime notizie. Il direttore generale dell'Asl Rodolfo Rollo è stato ancor più esplicito: «I tamponi per riscontrare il contagio da virus vengono effettuati solo quando emergono dei sintomi, anche per non disperdere preziose energie in questo momento. Ci sono diverse persone in autoisolamente, delle quali verrà monitorato lo stato di salute. Quanto alle scuole, si chiudono quando vengono riscontrati dei casi di contagio, e nel caso chiudono per quindici giorni, non per due o tre. La sanificazione degli edifici, poi, va fatta con i normali prodotti anche di uso casalingo, ma questa pratica va eseguita, o dovrebbe esserlo, tutti i giorni e non solo in condizioni particolari».