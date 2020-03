Coronavirus, giro di vite sui controlli: 61 denunciati nel Salento; 3 a Taranto

Ultimo aggiornamento: 14:00

Stretta sui controlli in tutto il Salento . E in una sola giornata sono 61 le persone denunciate perché non hanno rispettato le disposizioni previste dal decreto dell'8 marzo scorso che consente di uscire di casa solo per motivi di comprovata necessità con l'obiettivo di contenere i contagi da coronavirus Sessantuno dunque i denunciati dai carabinieri in servizio nei vari comuni della provincia di Lecce. Nello specifico la Compagnia di Campi Salentina ha controllato 129 persone e 121 veicoli in un’operazione effettuata nei comuni di Trepuzzi, Novoli, Carmiano, Squinzano e Salice. Venti in tutto le persone denunciate perché trovate fuori dalle proprie abitazioni senza fornire adeguata giustificazione.Nalla zona di Gallipoli e comuni limitrofi invece su 14 persone denunciate per la stessa motivazione, due sono state denunciate anche per aver fornito false attestazioni.Nella zona di Casarano i carabinieri della locale compagnia hanno denunciato invece 19 persone; stessi controlli tra Salve, Corsano, Alessano, Specchia, Castrignano del Capo e Spongano dove sono state controllate 90 persone e 75 automobili. Otto sono stati i denunciati.A Galatone invece i militari dell'arma hanno proceduto alla sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti in un supermercato che era rimasto aperto oltre le 18, orario consentito da decreto.Controlli da parte della polizia locale anche a Taranto . La municipale, guidata dal comandante Michele Matichecchia, ha controllato 86 persone e 19 esercizi commerciali. Tre le persone denunciate perché lontane dal proprio domicilio, anche in questo caso senza adeguata giustificazione.