Rsa, ancora morti. Salgono a 15 i decessi a Le Fontanelle di Soleto. Morta anche un'anziana trasferita al Fazzi da un'altra Rsa

Salgono a 15 i morti della Rsa Le Fontanelle di Soleto . Questa notte alle 4 è morta anche un'anziana donna di 87 anni, originaria di Galatina , che era stata trasferita dalla residenza per anziani al Dea-Fazzi di Lecce.Mentre un'altra donna, sempre di 87anni, originaria di Morciano di Leuca, è morta al Fazzi dove era stata trasferita il 20 marzo scorso. La donna era ricoverata in un'altra Rsa in un Comune della provincia di Lecce.