Ristoranti con la voglia di ripartire «Il futuro? Anche consegne a domicilio»

Turnazioni a pranzo e a cena. Ma anche autocertificazioni e misurazione delle temperatura all'ingresso. E poi, accessi e uscite separate e un nuovo galateo per clienti e personale. Infine, l'ipotesi di implementare i servizi a domicilio. Il variegato universo della ristorazione salentina prova a individuare nuove ricette di gestione della Fase 2. Ma c'è anche chi valuta l'ipotesi di tenere abbassata la saracinesca. Almeno per quest'anno. Tutti, però, concordano su un punto: martedì 28 aprile, alle 21 in punto, le saracinesche si alzeranno, le sale dei ristoranti torneranno a illuminarsi e i tavoli si riapparecchieranno. Simbolicamente, questo è certo. Ma anche bar, ristoranti e pub della provincia di Lecce aderiranno al flash mob nazionale organizzato da Horeca unita (Hotellerie-Restaurant-Café). Del resto, il grido d'allarme lanciato dalla ristorazione è lo stesso da Lecce a Bolzano: «Il nostro settore è dei più colpiti dal lockdown. Dopo più di due mesi di saracinesche abbassate siamo pronti a riaprire. Ma vogliamo farlo in sicurezza e in tranquillità».



Per questo i titolari e i gestori di ristoranti e bistrò della provincia di Lecce provano a stilare già i primi protocolli di autoregolamentazione. «Già da qualche giorno abbiamo sperimentato il servizio di asporto e consegna a domicilio fa sapere Fabiana D'Agostino, titolare del ristorante-osteria A Roma di Lecce Certo, al momento è ancora difficile carburare e lo sappiamo bene che niente sarà più come prima. Ma avendo a disposizione poco spazio e dovendo mantenere le distanze di sicurezza di cui tanto si parla, tuttavia, ad oggi rischiamo di perdere il 90-95% dei coperti. Stiamo lavorando al distanziamento e prevedendo ingressi e uscite separate. Ma stiamo puntando sulle consegne a domicilio, seppure per i nostri primi sia difficile garantire l'ottima resa dei piatti che i clienti si aspettano. Per questo siamo stati costretti a studiare e rivedere i tempi e le esecuzioni della preparazioni. E forse è proprio questa la sfida del futuro. Oltre a quella di garantire un futuro al nostro personale».



Piano d'azione già definito anche per Piero Merazzi, titolare e gestore di Osteria degli Spiriti nel cuore della città. «In queste settimane di chiusura forzata non ho fatto altro che studiare e ipotizzare nuove soluzioni che possano garantirci una ripartenza sostenibile sottolinea il ristoratore . E tra le prima soluzioni immaginate c'è quella dell'estensione degli orari di servizio a pranzo e a cena e la turnazione dei nostri clienti. Ma prevediamo anche ipotesi di autocertificazioni e misurazioni della temperatura. Dobbiamo entrare nell'ottica di idee, inoltre, che il delivery sarà un alleato prezioso nella quotidiana lotta alla sopravvivenza».

Se la ristorazione leccese prova a rialzare la testa e a ripartire, le prospettive in riva all'Adriatico appaiono tutt'altro che positive. «Si fa un gran parlare del mondo della ristorazione, tuttavia sussistono notevoli differenze tra ristoranti in città e chi fa impresa mare ci tiene a precisare l'imprenditore Alessandro Panigada, titolare de L'altro Baffo di Otranto . Chi fa ristorazione al mare non ha molte prospettive se non quella drammatica di saltare direttamente la stagione estiva. La nostra non è una clientela locale ma si compone per la quasi totalità di turisti. Noi esistiamo commercialmente perché esiste il turismo. Ecco perché al momento non crediamo ci siano i presupposti per una ripartenza. Abbiamo vagliato ogni ipotesi e immaginato ogni soluzione, ma se a Otranto non torneranno i vacanzieri sarà quasi impossibile ricominciare».



Sul versante opposto, dalle parti di Porto Cesareo, il complesso turistico Le Dune che ospita al suo interno il ristorante Aqua già da alcune settimane lavora alla programmazione della prima stagione turistica post-covid. «Per stilare il nuovo progetto operativo siamo in attesa delle indicazioni del Governo e dei decreti fa sapere il direttore della struttura Giovanni Pizzolante . Sicuramente la nostra offerta ricettiva e di ristorazione passerà attraverso la massima attenzione alla salute dei nostri ospiti e del personale. La nuova fase, inoltre, richiederà una maggiore responsabilità da parte di tutti: clienti e dipendenti. Per quanto ci riguarda, stiamo già lavorando ad attuare le misure anti-contagio. Ma dovremo immaginare nuove formule di gestione tanto di quel cliente spaventato dal contagio, quanto di chi, magari, non ha rispetto delle norme. Ecco perché, ritengo, occorra immaginare un nuovo galateo dell'ospitalità e delle ristorazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA