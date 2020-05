Mascherine e guanti come rifiuti: abbandonati per strada o in spiaggia insieme a cartecce e bottiglie

Ultimo aggiornamento: 21:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l’arrivo inaspettato di questa emergenza abbiamo imparato come proteggerci. Ma se la curva dei contagi da qualche giorno ha iniziato la sua fase calante e il coronavirus sembra stia perdendo la sua aggressività c’è però un virus che non muore mai: quello dell’inciviltà. E insieme alle nostre abituni sono cambiati i rifiuti sparsi in giro per strada. Alle bottigliette, cartacce, pacchetti di sigarette, mozziconi, si aggiungono i nuovi rifiuti che produciamo: decine di guantini, salviettine e persino mascherine abbandonati nei parcheggi dei supermercati e per strada.LEGGI ANCHE: Lancia la spazzatura dall'auto. Il sindaco pubblica il video sui social: «La vergogna è l'unico modo per rispettare le regole» Sebbene i gestori delle attività commerciali di Gallipoli abbiano posizionato agli ingressi i cestini per i guanti usati in tanti se ne liberano una volta fuori o giunti in auto lasciandoli per terra. Dal 4 maggio inoltre con la semi libertà e la possibilità di fare sport e passeggiate guanti e mascherine vengono abbandonati persino lungo la litoranea in prossimità delle spiagge. Abbiamo preso confidenza con nuovi strumenti quotidiani, chiamati dispositivi di protezione individuale ma non abbiamo compreso che dobbiamo anche proteggere l’ambiente che ci circonda. Da noi stessi.