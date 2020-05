Arrestato un piccolo furfante. Gli agenti delle Volanti salvano gattino incastrato nel montascale della Questura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato assicurato alla giustizia e consegnato nelle mani delle guardie. Gli agenti delle Volanti sono stati impegnati nella serata di ieri nel recuperare un piccolo gattino.Il felino è stato salvato da un operatore delle Volanti: era rimasto incastrato in un montascale della Questura. Dopo aver recuperato il piccolo animale la polizia lo ha consegnato nelle mani di un operatore del gattile che si trova presso l'ex Vito Fazzi di Lecce Una storia a lieti fine che ha fatto intenerire e sorridere anche le Guardie dell'Ambiente di Lecce che in post su facebook hanno scritto: "Arrestato, nella nottata di ieri, il capo del clan dedito al furto di crocchette e riciclaggio delle lettiere sporche. Dopo un inseguimento durato circa un'ora, il piccolo furfante è stato rinchiuso in gattabuia ed è in attesa di processo", strappando così centinaia di like."Scherzi a parte - proseguono le guardie ambientali - Fortunatamente il gatto è stato soccorso all'interno della sede della Polizia di Stato, incastrato nella scala dei disabili dove rischiava di rimanere schiacciato. Grazie agli agenti per la pazienza e per la collaborazione sulla tutela e il benessere dei nostri pelosetti".