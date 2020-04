Lsu, il presidente Minerva al Governo: «Lavoro stabile per 78 dipendenti della Provincia»

Ultimo aggiornamento: 14:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il Governo garantisca alla Provincia di Lecce le risorse utili a stabilizzare 78 lavoratori socialmente utili». L’istanza è stata inoltrata nei giorni scorsi al ministero del Lavoro e al dipartimento della Funzione Pubblica dal presidente dell’ente di Palazzo dei Celestini Stefano Minerva.Una richiesta che fa riferimento alle previsioni della Legge di Bilancio 2020 e consente di stabilizzare i lavoratori socialmente utili ancora in carico nelle pubbliche amministrazioni. «Sebbene il 30 aprile 2020 sia il termine ultimo per presentare istanza ai fini della ripartizione del contributo previsto – ha fatto sapere Minerva - la nostra richiesta è stata inoltrata già alcuni giorni fa, al termine dell’iter amministrativo».Secondo il numero uno di Palazzo dei Celestini, infatti: «L’ente ha l’obbligo morale di tutelare, in tutti i modi possibili, i lavoratori impiegati che ci consentono di svolgere servizi che - in loro assenza - era impossibile garantire a seguito del taglio delle risorse finanziare decise dalla legge Delrio». Infine, la sottolineatura del presidente: «Parliamo di una situazione di precariato che interessa la Provincia di Lecce da circa 25 anni. Ma i 78 lavoratori siano certi del nostro impegno: percorreremo tutte le strade a nostra disposizione per veder valorizzato il loro lavoro».