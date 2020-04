Il paradiso terrestre a Porto Cesareo: mare cristallino e spiaggia incotaminata. La natura respira e si rigenera

Ultimo aggiornamento: 13:31

Così si presentano questa mattina, di buon ora, le spiagge deserte del litorale di Porto Cesareo . Non c‘è che dire, una trasformazione radicale dovuta a mare calmo, assenza di venti e soprattutto grazie al fenomeno delle basse maree, tutti elementi naturali che rendono un lontano ricordo la devastazione post mareggiata del 12 e 13 novembre 2019, quando vento ed onde spazzarono e danneggiarono gran parte dell’intera costa cesarina.Come noto le maree infatti sono periodici oscillazioni del livello del mare dovute principalmente alla forza di attrazione che la Luna e il Sole esercitano sulle masse d’acqua. Tuttavia, vi sono numerosi altri fattori e variabili ambientali che si sommano o sottraggono all'azione principale dell'attrazione gravitazionale per cui spesso si assiste a fenomeni straordinari, a volte estremi come in alcune foci di fiumi dove il cambio di marea genera imponenti onde, a volte invece eccezionalmente affascinanti come ogni anno nei mesi da febbraio a maggio nella baia di Torre Lapillo in Porto Cesareo. Qui la conformazione dei fondali marini e della linea di costa all'interno della baia, in giornate di tramontana, si genera una bassa marea eccezionale con un significativo aumento della spiaggia emersa a discapito di quella sommersa. ed ecco sorgere isolotti e lunghi lembi di sabbia finissima, che in un quasi totale assenza di presenza umana per le restrizioni sanitaria.In foto e d in video eccovi il regalo postatoci dai lettori di Nuovo Quotidiano di Puglia, dei tratti sabbiosi di Dune Tabu e della spiaggia del Bacino Grande.