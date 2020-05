Una chiazza bianca in mare: è calce. Accertamenti in corso per individuare i responsabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Residui di calce in mare fanno scattare l'allarme e l'intervento della polizia municipale e della capitaneria di porto che ha provveduto immediatamente ad aspirare il materiale.E' accaduto a Porto Cesareo , dove questa mattina, intorno alle 11, una chiazza bianca è comparsa all'improvviso sul lungomare di ponente. Alla vista non è stata notata nessuna fluorescenza algale; infatti la chiazza è dovuta alla mano di ignori incuranti che hanno pensato bene di pulire i loro secchi pieni di calce nella fontanina del lungomare riversando il contenuto nelle acque antistanti il porticciolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Municipale e gli uomini della Capitaneria di Porto che con i mezzi idonei hanno aspirato il materiale tossico e ripristinato la stato dei luoghi. Gli inquirenti hanno avviato degli accertamenti vagliando anche le immagini delle telecamere situate nella zona per cercare di identificare gli autori del gesto.«Un comportamento incomprensibile ed incurante del territorio da parte di chi non ha nessun scrupolo e rispetto per il prossimo e l'ambiente», ha commentato il sindaco Salvatore Albabo.