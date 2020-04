Ruba una bicicletta elettrica da oltre mille euro. Denunciato 37enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ruba una bicicletta elettrica ma viene beccato dalla polizia. Si è conclusa con una denuncia il furto messo a segno da un 37enne montenegrino pluripregiudicato, domiciliato presso il campo nomadi “Panareo” di Lecce . Il giovane è stato individuato dagli agenti delle Volanti che hanno visionato le immagini riprese da un sitema di videosorveglianza, che avevano filmato l'auotre del furto avvenuto intorno alle 11.15 in piazza Sant'Oronzo a Lecce. L'uomo era riuscito a rubare la biciletta - del valore di oltre mille euro - e poi scappare.Gli agenti dopo un'accurata perlustrazione nel campo "Panareo" hanno ritrovato la bicicletta nascosta dietro ad un container. Il 37enne è stato denunciato e la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.Un 38enne invece è stato denunciato perché guidava senza patente. L'uomo è finito nella rete dei controlli della polizia finalizzati al contenimento del coronavirus. Fermato in via Roma, gli agenti di polizia a seguito dei controlli hanno verificato che il 38enne non ha mai effettuato l'esame per la petente di guida.