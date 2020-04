Spaccio ed evasione: la polizia denuncia due uomini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato sia a Lecce che in provincia, per la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus che ha imposto l’applicazione di misure restrittive sulla circolazione delle persone.Due le persone denunciate nell'ambito dei servizi di controllo: uno per spaccio e un altro denunciato per evasione.A LECCE DENUNCIATO UNO STRANIERO PER SPACCIOGli agenti della Squadra Mobile di Leccehanno denunciato un 30enne del Gambia, D.M.D. le sue iniziali, in Italia senza fissa dimora e con permesso di soggiorno per richiedenti asilo, scaduto di validità ma in fase di rinnovo.Il giovane è stato beccato dalla polizia mentre cedeva una dose di marjuana, ad un 43enne di Copertino. La droga è stata sequestrata.A TAURISANO DENUNCIATO UN GIOVANE PER EVASIONEGli agenti del commissariato di Taurisano, invece, nenna serata del 20 aprile, hanno verificato la presenza in casa di T.E., 32enne del posto, sottoposto a misure di prevenzione e di sicurezza. Gli agenti della polizia arrivati a casa delllìuomo non lo hanno trovato all'interno della propria abitazione dove era sottoposto a detenzione domiciliare dal 31 marzo scorso.Gli agenti dopo le ricerche hannorintracciato il 32enne in evidente stato confusionale mentre si stava recando nelle campagne circostanti. L'uomo è stato denunciato per evasione dalla detenzione domiciliare.