L'allarme di Coldiretti: addio pesce fresco. Boom del surgelato che arriva dall'estero

L'effetto coronavirus colpisce anche il mercato del pesce. Fresco. Seconco Coldiretti sulle tavole dei pugliesi si consuma pesce congelato, spesso importato dall'estero. Il risultato? Le barche dei pescatori locali ferme nei porti.l’azzeramento degli ordini di pesce fresco a discapito dei pescatori e dei consumatori.«La situazione delle marinerie in Puglia è molto grave per il crollo della domanda sui mercati italiani ed esteri a causa del Coronavirus , con l’azzeramento degli ordini, effetto registrato anche nella grande distribuzione, orientato più all’acquisto di prodotto surgelato. Le marinerie in Puglia vanno assolutamente aiutate a superare il momento di grande difficoltà - dichiara Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia - Sono urgenti le intese con il sistema bancario per la flessibilità nella concessione di fidi e aperture di credito verso le imprese della pesca, il rinvio dei termini e delle scadenze correlati a progetti di investimento finanziati con fondi Feamp con la revisione dei cronoprogrammi, al fine di evitare il disimpegno automatico e gli indennizzi per i pescatori che loro malgrado stanno subendo danni ingenti diretti e indiretti».Di assoluto rilievo i numeri del pescato in Puglia, il cui valore economico è pari all’1% del Prodotto interno lordo pugliese e arriva fino al 3,5% - ricorda Coldiretti Puglia - se si considera l’intero indotto, conta 1500 imbarcazioni, 5000 addetti, 10 impianti di acquacoltura e mitilicoltura. Le aree vocate sono prioritariamente Manfredonia, Molfetta, sud Barese, Salento, dove il pescato più importante è costituito da gamberi, scampi, merluzzi e mitili di eccezionale qualità.e se già in situazioni normali 8 pesci su 10 consumati sono stranieri, l’emergenza Coronavirus ha aggravato lo scenario con la vendita quasi esclusiva di pesce importato dall’estero e surgelato. Per cercare di arginare questo fenomeno Coldiretti ha intensificato nei Mercati di Campagna Amica coperti di Foggia e Brindisi le campagne di informazione per far conoscere caratteristiche, qualità ed aiutare a fare scelte di acquisto consapevoli.