Minerva a Emiliano: «Sì alla pesca sportiva anche in Puglia»

La Regione Liguria ha detto sì alla pesca sportiva anticipando, di fatto, ciò che potrebbe accadere al termine del lockdown post coronavirus.E a pensarci è anche il Salento Gallipoli in particolare con il sindaco Stefano Minerva che ha scritto al presidente della Regione Michele Emiliano chiedendo che venga consentita la pesca sportiva in Puglia.LEGGI ANCHE: Assonautica scrive a Conte: «Governo sbocchi le attività» «In virtù degli ultimi aggiornamenti e avendo ascoltato anche i sindaci di altre località di mare, fra le varie, è sorta l’esigenza - suggeritami da numerosi miei concittadini - di riferire al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano di permettere la pesca sportiva nella Regione Puglia - scrive Minerva in un post - Fermo restando che non mancheranno le condizioni di sicurezza e standard precisi, gli ho chiesto di concedere ai pugliesi coinvolti in questo settore la possibilità di farlo. Ho ricevuto da parte sua una grande disponibilità, credo che, nelle prossime ore, questa richiesta sarà accolta».