Sospetto contagio in ospedale: negativi 108 test effettuati su pazienti, medici e infermieri. Domani la riapertura del reparto di Cardiochirurgia

Oltre cento tamponi effettuati (110 per l'esattezza), fra personale sanitario e pazienti. E finora i risultati hanno tutti dato esito negativo: non c'è traccia di coronavirus e il reparto di Cardiochirurgia dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce potrà riaprire domani, dopo che si conoscerà l'esito degli ultimi due test, fatti su due dipendenti della Asl che erano in ferie e per i quali, dunque, è stato necessario il richiamo in sede.

Paziente positivo al Covid in Cardiochirurgia? Il primo tampone è negativo, ma i ricoveri restano bloccati. Negativi i test su medici e infermieri

Anche le condizioni del paziente pronto alle dimissioni, ma sul quale si erano addensati sospetti di un ritorno in circolo del virus, sta bene e il secondo tampone è risultato negativo. L'uomo era ricoverato nel reparto di Cardiochirurgia, il che ha reso necessario il blocco dei ricoveri, la successiva sanificazione dell'intero reparto e poi i tamponi, a tappeto, su chiunque fosse entrato in contatto con il paziente. Gli altri ricoverati, fortunatamente, sono risultati subito tutti negativi.

Ultimo aggiornamento: 14:14

