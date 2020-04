Ultimo aggiornamento: 14:37

Fabrizio Miccoli insieme agli Angeli di Quartiere di Lecce per rendere la Pasqua di 50 famiglie più allegra. L'ex calciatore giallorosso ha consegnato all'associazione di volontariato 50 colombre donate dalla pasticceria Giuri'ss di Salice Salentino.«Una giornata speciale - ha commentato su Instagram il calciatore - , abbiamo portato 50 colombe all'assocazione Angeli di Quartiere di Lecce e queste verranno consegnate a 50 famiglie in difficioltà in questa emergenza. Doveroso ringraziare la Pasticceria Giuriss che ha donato le colombe».Gli Angeli di Quartiere, maggiormente impegnati in questo periodo di emergenza, nel sostengo alle famiglie in difficoltà possono contare anche sull'aiuto di privati cittadini, associazioni ed enti che stanno donando beni alimentari per aiutare chi in questo periodo è in grave difficoltà economica.Dal 61esimo Stormo di Galatina sono state donate anche 42 uove di cioccolato che sono state inserite nei pacchi in consegna alle famiglie che entro sabato riceveranno i beni primari a lunga conservazione.In questi giorni si sta provvedendo anche alla consegna dei buoni spesa messi a disposizione dal Comune grazie anche alle risorse finanziate dal governo centrale, un'attività che gli Angeli di quartiere raccontano passo passo sul loro profilo facebook: "E poi - scrivono - quando pensiamo di non farcela c'è chi provvede e far sì che noi possiamo andare ad acquistare tutto ciò che occorre per le ultime famiglie che fino a sabato sosterremo; delle quali alcune già da ieri stanno ricevendo il bonus alimenti.Siamo riusciti a donare a un' ottima parte della cittadinanza andando a controllare le vere necessità e priorità: poco meno di 2000 famiglie potranno trascorre la Santa Pasqua con una piccola ma sostanziale boccata di ossigeno grazie al supporto di Comune, Protezione Civile e Angeli di quartiere".