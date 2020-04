Positiva al coronavirus, partorisce in ambulanza nella corsa in ospedale: nessun contagio per la neonata

Ultimo aggiornamento: 15:17

La corsa in ambulanza, ma la vita è stata più veloce. È così che ha visto la luce ieri una bimba, nel pieno dell’emergenza legata al Coronavirus , venuta al mondo nel veicolo d'emergenza del 118. La partoriente, di Villa Baldassarri, frazione di Guagnano (Lecce), era stata soccorsa per via delle contrazioni ormai forti e chiare, ma lungo il tragitto verso l’ospedale la piccola è venuta al mondo. La vita è esplosa, dunque, ed ha portato con sé la speranza. La donna, infatti, aveva ricevuto poco prima la conferma di essere positiva al Covid-19 in seguito al tampone eseguito quattro giorni prima. Attualmente si trova ricoverata ma in buone condizioni: negativa al tampone la neonata, in isolamento gli altri familiari.