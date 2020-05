Domani riaprono i parchi: prenotazione e codice di accesso per un'ora di relax e svago

Ultimo aggiornamento: 17:30

Da domani riaprono i parchi della città di Lecce . Ma si accederà su prenotazione e con un codice di accesso. La piattaforma di prenotazione per gli accessi contingentati gestita da Parkforfun.com srl. Tre le aree verdi che Palazzo Carafa ha individuato come fruibili: il Campo Montefusco ex Coni, il Parco di Belloluogo e la Villa comunale che saranno aperti dalle 8.30 alle 18.30.C'è un «sito - ha detto il sindaco Carlo Salvemini - che prevede un'iscrizione e non una registrazione attraverso la quale si potrà scegliere il parco, la fascia oraria desiderata per ottenere un codice di accesso che si deve presentare all'ingresso». Si dovrà comunicare il numero dei componenti che usufruiranno dell'ingresso del parco. E sarà prevista una capienza massima oraria «per evitare assembramenti». Coloro che non hanno la possibilità di utilizzare la tecnologia per accedere alla piattaforma può farlo attraverso un numero help desk a cui risponderà un operatore della Protezione civile per poi accedere al Parco.Di più: nei parchi è concessa solo attività di svago. Non sarà possibile praticare sport. Per quello si potrà sfruttare l’itero territorio comunale. No dunque ad allenamenti in comitiva, no a corsa o camminata veloce, no a attività sportiva all’aria aperta.