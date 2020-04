«Un uomo si è suicidato», il falso allarme con una telefonata anonima. Si indaga per procurato allarme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima la telefonata anonima che annuncia il suicidio di un uomo in un terreno di campagna sito alla periferia nord di Novoli , poi l'allerta data dal proprietario ai Carabinieri ed infine la scoperta di un assurdo ed inconcepibile falso allarme. È stata davvero sconvolgente la mattinata di Pasqua per un novolese svegliato di buon ora dal suono del suo telefono. “Un uomo si è ammazzato nel tuo campo, lungo la strada 7Ter".L'allerta alle forze dell'ordine è partito ed il proprietario del fondo, un agricoltore che risiede nella comunità nord salentina, dopo la strana chiamata, nella quale una voce anonima annunciava il fatto, ha interpellato la sala operativa del 112. Sul posto sono intervenute le auto e gli uomini dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Campi Salentina . Con loro nel podere anche una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale. Dopo i controlli accurati l'allarme e rientrato. Resta però l'amaro in bocca per uno scherzo, se tale si può considerare di pessimo gusto oltre che sconcertante. Un reato che il codice identifica come procurato allarme. Sul caso si indaga per risalire agli autori.