Lei e il neonato a casa, lui in Veneto: «Così ha scelto di proteggerci. In chat la nostra festa del papà»

«Vedere crescere il proprio bambino dietro un video, ascoltare per telefono i suoi primi “nghe, nghi”, guardare i suoi sorrisini, attraverso una chiamata whatsapp video è davvero pesante per un neo papà, ma anche per una coppia giovane come la nostra». L'amore per i figli ai tempi del coronavirus è anche questo. È l'amore a distanza e a Gallipoli prende il nome di Mariangela e Simone. Anche nel giorno della festa del papà.C'è chi ha la fortuna di viverselo barricato in casa e chi invece a centinaia e centinaia di chilometri di distanza bloccato invece dalla paura di un contagio o per meglio dire dal senso morale e civico. Lei è Mariangela, lui Simone, una giovane coppia che il 9 gennaio scorso ha vissuto la gioia di avere un figlio. Dario è un angioletto biondo che ha portato quell'allegria e quello scompiglio che solo i neonati sanno dare. Mariangela è una docente di lingua Italiana e insegna in una scuola secondaria di Gallipoli. Lui, invece, lavora in Veneto. Ed è proprio lì che i due si sono conosciuti quando lei, nei primi anni dopo la laurea ha insegnato in quella zona, poi, per lei, il trasferimento, per lui ancora no. Ma ogni possibilità di ferie o giorni liberi era occasione per stare insieme e i periodi di separazione sempre più brevi. In particolare dopo la nascita del piccolo Dario. Simone aveva usufruito di un lungo periodo di ferie e il 2 febbraio scorso era ripartito, certo di poter tornare quanto prima per essere accanto alla compagna e al figlioletto. Persino i biglietti erano già stati fatti, ma le cose non sono andate così.Lui in realtà poteva anche tornare avendo la residenza a Gallipoli dove naturalmente c'è il suo nucleo familiare, ma con quale coscienza? «Abbiamo scelto di abbracciare le parole del Governo: Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore domani dice Mariangela - Il senso di responsabilità che ci contraddistingue ci ha imposto di mettere da parte i sentimenti, scegliendo di gettare via i biglietti precedentemente acquistati, che ci avrebbero permesso di riunire la famiglia. Le videochiamate sono diventate la nostra quotidianità, consentendoci di condividere ogni piccolo progresso compiuto dal piccolo Dario. Certo, osservarlo guardare il figlio con gli occhi lucidi attraverso uno schermo è lacerante, ma sappiamo che, al momento, è giusto così».Si strappano i biglietti e, da quel momento, le chiamate giornaliere non si contano più, racconta Mariangela. Mattina, pomeriggio, sera, notte: videochiamate che hanno sempre lo stesso leitmotiv, cercare di farsi riconoscere, mandare baci che ora rimangono freddi su quello schermo, ma che quando Dario saprà del sacrificio della sua mamma e del suo papà, si trasformeranno nei baci più appassionati che un genitore possa dare a suo figlio a alla sua donna.«C'è la paura che lui possa essere contagiato ma asintomatico, non si può, non si deve rischiare, per la sua famiglia e per la società. Lui - racconta Mariangela - non va nemmeno a trovare i suoi genitori che vivono in Veneto ma non dove sta lui, ora a scelto di lavorare , ma quanti hanno fatto come lui? E questa cosa mi fa un po' rabbia. Il mio compagno non ha visto suo figlio quando ha compiuto 2 mesi e, con molta probabilità, lo rivedrà quando avrà già compiuto più di tre mesi o almeno si spera. Questo sacrificio abbiamo scelto di farlo per senso civico, ma come dobbiamo sentirci quando leggiamo le notizie di tanta gente che sta scappando per venire al Sud?».Mariangela sta con i genitori, ma quanto avrebbe desiderato vivere questi mesi con Simone? «Avrei potuto raggiungerli perché lì c'è la nostra residenza ma abbiamo deciso che sarei rimasto qui in Veneto dice Simone al telefono - per il rischio che il mio spostamento avrebbe comportato a tutti. Non è facile rimanere lontani, ma il bene che potenzialmente si fa per gli altri compensa la sofferenza del momento. E il nostro pensiero va agli ospedali in questa fase messi a dura prova dalla crisi. Insieme, anche se distanti tra noi, ce la faremo».