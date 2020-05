Dalla Regione 12mila mascherine per i cittadini di Nardò. «Aiuteranno le famiglie in questa emergenza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei supermercati e nei negozi di generi alimentari da oggi sono disponibili mascherine gratuite per i cittadini di Nardò. La Regione Puglia ha destinato e fatto recapitare al Comune di Nardò 12mila mascherine per uso civile da far distribuire ai cittadini. Si tratta della quota spettante alla città neretina sul totale di 1 milione e mezzo di dispositivi di protezione individuale che la Regione sta recapitando a tutti i comuni pugliesi. I 12mila pezzi sono stati distribuiti a supermercati e negozi di generi alimentari della città personalmente dal sindaco Pippi Mellone. I clienti dei punti vendita potranno riceverne gratuitamente, su richiesta, due pezzi a testa.Queste mascherine si aggiungono alle 7mila già distribuite dalla Protezione Civile Uer nei giorni scorsi e ad altre 3 mila recapitate alle famiglie neretine più bisognose con i pacchi alimentari della iniziativa Spesa per Bene.Le mascherine sono disponibili già da oggi presso le seguenti attività: I Buoni Sapori di via Roma, Coop di via Napoli, Conad via Aldo Moro, Eurospin di zona 167, Carrefour di via Bonfante, Despar di via 2 giugno, MD di via Galatone, supermercato Carcagni di via Raho, Despar di via Cantore, Eurospin di via de Gasperi, Coop di via principe di Savoia, Margherita Conad di via XX Settembre, La Bottega dei Sapori di via Filzi, Pam di largo Cimitero, Penny di via Avetrana, Lidl in zona San Gerardo, MEL di via Celso, Conad di via Rubichi, Doc di via Pilanuova e I Frutti del Grano di via della Costituzione, Betty e Giò di via Duca degli Abruzzi. Sono disponibili anche presso la parrocchia Sacro Cuore di Gesù di località Boncore (chiedendo a don Fabrizio Rizzo).«Sono 12mila mascherine che - spiega il sindaco Pippi Mellone - aiuteranno le famiglie neretine in questa nuova fase dell’emergenza sanitaria, nella consapevolezza che con tutta probabilità avremo a che fare con questi dispostivi ancora per molto tempo. Grazie alla Regione e al presidente Emiliano per questo ennesimo aiuto ai neretini. Ho portato personalmente le mascherine nei supermercati e possono essere ritirate da subito. Grazie anche alla Protezione Civile Uer che nei giorni scorsi ha portato nelle nostre case altre 7mila mascherine donate da aziende della città».