La movida consegna le chiavi al sindaco. Salvemini: «Ogni vetrina che si spegne è un danno per tutti»

Ieri sera il flash mob con insegne dei locali aperti, oggi pomeriggio la consegna delle chiavi al sindaco di Lecce Carlo Salvemini.Ieri sera numerosi esercenti del centro cittadino alle 21 in punto hanno deciso di aprire le porte dei loro locali, deserti da due mesi a causa dell’emergenza sanitaria. Le insegne sono rimaste accese solo per pochi minuti. Quanto basta, però, per mandare un messaggio alle istituzioni. Perché la decisione di riaprire dall’1 giugno non entusiasma i ristoratori. I titolari di bar e pub dovranno aspettare ancora prima di poter riprendere la regolare attività. In questi mesi c’è chi ha provato a rimanere a galla con il servizio di consegna a domicilio mentre già da oggi – secondo l’ordinanza di Emiliano – ristoranti, trattorie e pasticcerie potranno procedere con il servizio di asporto. I ristoratori chiedono alle istituzioni aiuti economici e sgravi fiscali, anche a livello locale. Come l’eliminazione della Tari e della Tosap per i mesi di chiusura. E c’è chi vorrebbe una modifica al calendario delle ripartenze, anche a costo di differenziare il programma di regione in regione.LA CONSEGNA DELLE CHIAVIOggi pomeriggio la consegna simbolica delle chiavi dei locali al sindaco Carlo Salvemini.«Come altri sindaci d'Italia ho ricevuto simbolicamente dai titolari di esercizi di ristorazione le chiavi delle loro attività, chiuse dal 12 marzo scorso - ha commentato Salvemini - mi sento al loro fianco nella difficile battaglia che dovremo affrontare nei prossimi mesi per superare con il minor danno possibile questo difficilissimo momento. E' interesse condiviso di tutta la città preservare questo patrimonio di economia, socialità e attrattività, che va molto oltre la semplice somma della attività commerciali coinvolte».Sindaco e assessore alle Attività produttive, Paolo Foresio, si sono poi confrontati con i rappresentanti cittadini di Confcommercio, Confesercenti, Fedimprese, Camera di Commercio per condividere problemi e urgenze.Un incontro che, annuncia il sindaco, si ripeterà periodicamente.«Nella mia esperienza amministrativa ho fatto una scelta precisa: parlare il linguaggio della verità, anche quando essa suona scomoda; presentare i problemi nella loro complessità e nella loro completezza; non nascondere le difficoltà del Comune e del suo bilancio. perché penso che ogni confronto fondato su basi solide di verità e certezza abbia maggiori possibilità di condurre a soluzioni reali ai problemi. Ai commercianti - ha aggiunto il sindaco - ho ribadito i provvedimenti che siamo pronti ad assumere come amministrazione e le proposte che con ANCI, insieme ai sindaci di tutta Italia, porteremo sul tavolo del Governo per consentire al tessuto commerciale delle nostre città di poter resistere e superare i prossimi difficilissimi mesi, dopo i già durissimi mesi trascorsi in lockdown. Ogni saracinesca che si abbassa, ogni vetrina che si spegne, non è un danno solo per i commercianti ma per tutti i cittadini che vivono la città. Il commercio è economia, ma anche socialità, sicurezza, igiene urbana, vitalità dei quartieri. Ci aspettano tempi difficili».