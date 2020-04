La movida si accende: saracinesche aperte e insegne accese: «Senza aiuti chiuderemo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serrande alzate e locali aperti per una sera. Lecce risponde all’appello di #RisorgiamoItalia, il flashmob nazionale organizzato dal mondo della ristorazione per coinvolgere migliaia di imprenditori in una protesta silenziosa e pacifica per esprimere la volontà di tornare a illuminare le strade ed i vicoli del capoluogo.Le saracinesche si sono alzate per una protesta silenziosa e pacifica per esprimere la volontà di tornare a illuminare le strade ed i vicoli delle città.Tantissimi i locali a Lecce che hanno partecipato al flash mob. e nel buio di una città spenta dal lockdown si “accende” la rabbia della movida: «Senza aiuti il 50% di noi chiuderà. Servono misure economiche urgenti altrimenti tornare indietro sarà difficile».Voce fuori dal coro invece Gallipoli . «Accendere le insegne? Per chi? Per cosa? Chi dovrebbe vederle? Non è più tempo di giocare». Sono dure le parole del presidente dell’associazione commercianti Matteo Spada che dichiara che Gallipoli con i suoi associati non parteciperà all’ “inutile” flash mob delle insegne dei locali accese. E spiega anche il suo punto di vista. «Non siamo stati contattati a prendere parte al flash mob, non so chi abbia organizzato, ma ciò che non capisco è che impatto possa avere una manifestazione del genere, che effetto si spera che abbia e agli occhi di chi. E’ una manifestazione preposta a stimolare la sensibilizzazione di quale ente, del governo che ci ha mandato alla rovina? Del comune che se prima era legato mani e piedi, ora in questa condizione lo sarà ancora di più? - prosegue - Quindi a chi si rivolge questo flash mob? Sono troppi gli interrogativi». Per l'imprenditore qualsiasi manifestazione è inutile se non per «comunicare il malcontento che cresce giorno dopo giorno. Oggi la curva da tenere sott’occhio non è più quella dei contagi ma delle persone disposte arrabbiate, disperate, pronte ormai a consegnare le chiavi al sindaco di turno di questo o quel paese perché non saranno messe nelle condizioni di riaprire».