Trovato morto in casa a 29 anni: Asl e Procura valutano se sottoporre la salma al tampone da coronavirus

Un uomo di 29 anni di Maglie è stato ritrovato morto in casa sua questa notte. La salma è stata subito trasportata nella camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, con tutte le cautele adottate in questo momento, nel pieno della pandemia da coronavirus e per i casi sospetti di contagio.La direzione ospedaliera, in accordo con la Procura e con il medico legale, sta valutando se sottoporre il cadavere del 29enne al tampone. Un caso sul quale si dovrà fare luce: il giovane di Maglie avrebbe a breve compiuto 30 anni.